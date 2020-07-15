Импульсивный и трудолюбивая. Коллега доцента-расчленителя Соколова рассказал о профессоре и убитой им аспирантке

Профессор истории нового и новейшего времени СПбГУ Анатолий Смолин, коллега Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, рассказал на суде, что бывший доцент был достаточно импульсивен. Смолин также был научным руководителем в аспирантуре Анастасии Ещенко, которая, по его словам, была очень трудолюбивой.

— Как преподаватель он пользовался интересом среди студентов. По характеру, возможно, импульсивный, как у каждого нормального человека. К нему можно было всегда обратиться по таким вопросам, которые он знал гораздо глубже. Всегда разговаривал с оппонентами весьма уважительно. С преподавателями о конфликтах мне неизвестно, — сказал Смолин.

Он добавил, что о личной жизни коллеги и его романе с Ещенко он ничего не знал. Однако Смолин поделился, что аспирантка говорила ему, что не может уехать на долгий срок в командировку, так как у неё есть друг, которого она не может оставить.

— Какие отношения меду ними были — не видел. Она у него училась в течение двух лет магистратуры. Была воспитанной, но со своим мнением, которое умела отстаивать. Она производила очень хорошее впечатление, девочка очень трудолюбивая, никаких претензий не было. Работала очень интенсивно, я бы так сказал. Она была крайне, как теперь говорят, на науку заточенный человек, — отметил профессор.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.