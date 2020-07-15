Голикова: В России выделили более ста штаммов коронавируса

— После появления первых больных в стране российские учёные выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100, — отметила Голикова.

Напомним, ранее генеральный директор центра "Вектор" также сообщил, что после появления в России первых случаев коронавирусной инфекции было выявлено более ста штаммов вируса. За прошедшие сутки в России заболевание выявили у ещё 6422 человек. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 746 369 случаев во всех 85 регионах.