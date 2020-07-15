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Доцент-расчленитель Соколов в суде назвал имя "настоящего" виновника убийства аспирантки — видео

Специалист по военной истории Франции вновь закатил истерику в зале заседаний.

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Видео © LIFE

Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, в ходе судебного слушания назвал имя "настоящего" виновника трагедии. По версии историка, всё произошло из-за его заклятого врага — режиссёра и поэта Евгения Понасенкова.

Со слов Соколова, публицист устроил травлю экс-доцента СПбГУ и сознательно в течение двух лет добивался того, что случилось.

Было сказано о каком-то там зверском избиении — это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и Анастасию, — пояснил историк.

Подсудимый отметил, что "Понасенков и его преступная группа" с 2018 года устраивали провокации на лекциях, угрожали и оставляли надписи в подъезде. Информацию о предыдущих эпизодах агрессии в адрес молодых девушек Соколов назвал клеветой.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.

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