Останкинская башня "поймала" больше десяти молний за один вечер

Вечером во вторник, 14 июля, во время грозы в Москве Останкинская телебашня приняла целую серию молний, но трансляция телевидения и радио не прерывалась. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети. По словам очевидцев, молний было не менее десяти.

— Молнии ударяли в башню и исходили из её антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00, — отметили в пресс-службе.

Кстати, удары молнии не представляют большой опасности не только для строительных конструкций, но и для работников башни. Благодаря системе грозового предупреждения люди выводятся с наружных балконов вовнутрь башни и защищаются от ударов молний.

— За год в Москве бывает около 20–25 гроз, в районе башни — до 30–32. В среднем в районе башни наблюдается порядка 60–65 разрядов в башню и из башни в течение года, — говорится в аккаунте Останкинской телебашни в Instagram.