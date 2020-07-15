Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Но только для зарплатных клиентов

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов с 15% до 10%. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Условия действуют для приобретения готового и строящего жилья за исключением госпрограмм, военной ипотеки и покупки загородной недвижимости.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. А в ходе обращения к россиянам 23 июня глава государства предложил расширить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов (ранее эти суммы составляли 3 и 8 миллионов соответственно).