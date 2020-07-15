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Диетолог назвала популярные советские блюда, о которых лучше забыть худеющим

Кисель она посоветовала заменить на пектиновые ягодные компоты.

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Фото © Pixabay

Диетолог-нутрициолог Марта Марудова назвала восемь популярных блюд советского времени, о которых лучше забыть тем, кто пытается сбросить вес. В беседе с порталом TUT.BY специалист пояснила, что их состав плохо отразится на фигуре.

Худеющим стоит отказаться от селёдки под шубой, котлет в панировке, бутербродов со сливочным маслом и мяса по-французски. Не стоит налегать и на сосиски в тесте, леденцы, кисель, а также кондитерское изделие, известное как хворост.

Людям с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом следует осторожно относиться к овощам, которые есть в популярных советских салатах (картофель, свёкла, морковь), — пояснила нутрициолог.

Марудова рассказала, что при варке у данных овощей повышается гликемический индекс. Это приводит к тому, что они провоцируют аппетит.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, при каких обстоятельствах сало может помогать в похудении.

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