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Доктор Комаровский назвал шесть простых правил, которые помогут укрепить иммунитет

Менее чем за сутки пост специалиста набрал более 30 тысяч комментариев.

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Евгений Комаровский. Фото © Instagram / uakomar

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский в посте в "Инстаграме" поделился рекомендациями по укреплению иммунитета. Специалист опубликовал инфографику, выделив шесть основных советов.

По мнению Комаровского, укрепить иммунитет помогут занятия спортом, правильное питание, здоровый сон и мытьё рук. Врач отметил также необходимость потребления воды в больших количествах и отказа от алкоголя.

Пост специалиста менее чем за сутки набрал свыше 30 тысяч лайков. Под ним оставили более 240 комментариев.

Ранее Комаровский заявил, что бездумный приём антибиотиков без необходимости — в "профилактических целях" — может обернуться для организма серьёзными последствиями.

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