Доктор Комаровский назвал шесть простых правил, которые помогут укрепить иммунитет

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский в посте в "Инстаграме" поделился рекомендациями по укреплению иммунитета. Специалист опубликовал инфографику, выделив шесть основных советов.

По мнению Комаровского, укрепить иммунитет помогут занятия спортом, правильное питание, здоровый сон и мытьё рук. Врач отметил также необходимость потребления воды в больших количествах и отказа от алкоголя.

Пост специалиста менее чем за сутки набрал свыше 30 тысяч лайков. Под ним оставили более 240 комментариев.