Следствие запросило арест для банды акушеров по делу о торговле "суррогатными" младенцами

Следственный комитет ходатайствовал об аресте четырёх врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда пришли документы от следствия. Всем четверым подозреваемым вменяется торговля детьми, совершённая организованной группой и повлёкшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

— В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой и Панаиоти, — добавили в суде.