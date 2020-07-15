Следствие запросило арест для банды акушеров по делу о торговле "суррогатными" младенцами

Следственный комитет ходатайствовал об аресте четырёх врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда пришли документы от следствия. Всем четверым подозреваемым вменяется торговля детьми, совершённая организованной группой и повлёкшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.
— В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой и Панаиоти, — добавили в суде.
Напомним, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.