Россиянам рассказали, как избавиться от бессонницы из-за перепада температур

Многие жители центральной части России испытали дискомфорт во время сна из-за того, что в регионе случилось резкое похолодание: где-то столбики термометров опустились до +18 градусов после летних +30. Многие люди стали страдать бессонницей. Руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин рассказал, что такая реакция на природные явления вполне понятна.

— Оптимальная температура для сна составляет от +16 до +21 градуса. Но есть люди чувствительные, которым спать комфортно только при высоких температурах, и наоборот, — цитирует эксперта телеканал "360".

Калинкин отметил, что это связано с нарушением процесса терморегуляции, к тому же во время фазы быстрого сна человек становится особенно чувствительным к разницам температур. Огромное значение также имеет свет, при его недостатке организм не может "до конца проснуться".

Важно также следить за уровнем влажности в комнате, где спит человек. Для комфортного сна этот показатель должен составлять 40–70%.

Калинкин подчеркнул, что, говоря о бессоннице, нельзя забывать и о негативном влиянии вредных привычек. Кофе, алкоголь, сигареты и прочее также сильно воздействуют на качество сна.