На Аляске пообещали "с уважением" перенести памятник первому русскому правителю

Мэр американского города Ситка на Аляске заявил, что процесс переноса памятника первому правителю русских поселений на полуострове будет проведён "с уважением". Об этом сообщает РИА "Новости".

– Статуя будет перемещена в музей в уважительной и позитивной манере, – приводит агентство текст сообщения.

Ранее Лайф сообщал, что гороской совет Ситки одобрил резолюцию по переносу статуи первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова из центрального парка, поскольку тот "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов".