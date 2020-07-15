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В Москве суд арестовал четырёх врачей по делу о торговле детьми

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали.

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Видео © LIFE

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырёх врачей, которые проходят подозреваемыми по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве.

Сообщается, что врачи частной клиники NGC — уролог Артур Ашитков и гинекологи Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова, которым вменяют торговлю детьми, совершённую организованной группой и повлёкшую по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, будут находиться в СИЗО до 14 сентября.

Слушание проходило в закрытом режиме, никто из фигурантов данного уголовного дела свою вину не признал.

Напомним, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Их не смогли доставить будущим родителям в Китай из-за закрытых границ. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми". Расследование находится на контроле у прокурора Москвы Дениса Попова.

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