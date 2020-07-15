В Москве задержали участников несанкционированной акции, перекрывших движение в центре города

На опубликованных в Сети кадрах видно, как участники шествия передвигались не только по тротуару, но и по проезжей части, чем существенно затрудняли движение обычных автомобилей. При этом люди не только шли по дорогам, но и перекрывали их, устраивая сцепку. Стоит отметить, что сама несанкционированная акция пришлась на час пик на столичных автомагистралях.