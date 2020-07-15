В Москве задержали участников несанкционированной акции, перекрывших движение в центре города

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В Москве полиция задержала участников несанкционированной акции в центре города.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как участники шествия передвигались не только по тротуару, но и по проезжей части, чем существенно затрудняли движение обычных автомобилей. При этом люди не только шли по дорогам, но и перекрывали их, устраивая сцепку. Стоит отметить, что сама несанкционированная акция пришлась на час пик на столичных автомагистралях.
Кроме того, среди участников было немало тех, кто всячески пытался спровоцировать сотрудников полиции, прибывших на место проведения акции. Так, на опубликованных кадрах можно увидеть, как толпа протестующих перекрывает движение полицейскому автобусу.
В свою очередь сотрудники полиции максимально корректно задерживали участников несанкционированной акции, шествие которых внесло существенные коррективы в обычный ритм жизни москвичей. Добавим, что изначально недовольные поправками граждане собрались на Пушкинской площади, а через некоторое время выдвинулись оттуда в сторону Трубной. По данным портала "ОВД-Инфо", задержаны были 103 человека.