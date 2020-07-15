В Мурманской области суд вынес приговор подростку, пытавшемуся убить ребёнка

Суд в Кандалакше Мурманской области признал виновным подростка, который пытался убить и закопать в снег ребёнка. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, его приговорили к четырём годам и восьми месяцам, наказание он будет отбывать в воспитательной колонии.

— Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Кандалакши 2004 года рождения. Он признан виновным в… покушении на убийство малолетнего, — говорится в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора города Кандалакши о компенсации морального вреда, взыскано 500 тысяч рублей.

Напомним, в феврале этого года подросток избил своего знакомого 2009 года рождения, после чего попытался его задушить. Подумав, что мальчик умер, он попытался скрыть следы преступления и засыпал его снегом. Ребёнка нашли взрослые, его немедленно доставили в больницу. На теле мальчика были зафиксированы следы применения насилия. Подростка быстро задержали, свою вину он признал.