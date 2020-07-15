Адвокат топ-менеджера Почты России заявил, что не понимает, откуда появилась сумма ущерба в 67 миллионов

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Адвокат подозреваемого в превышении должностных полномочий замгендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова, Борис Федосимов, заявил, что его подзащитный не признаёт свою вину и они будут обжаловать решение суда, потому что считают его незаконным.

Кроме того, как заявил адвокат, они не понимают, откуда взялась сумма ущерба в размере 67 миллионов рублей.

— У нас почему-то следствие вдруг вытаскивает волшебную сумму 67 миллионов. Непонятно, откуда она взялась. Следователь никак её не объясняет. На наш вопрос, откуда она взялась, он дать вменяемого ответа не может, — подчеркнул Федосимов.

Адвокат также отметил, что было подписано дополнительное приложение к контракту на обслуживание компьютерной техники Почты России. В основном контракте, как рассказал Федосимов, была прописана жёсткая методика расчёта штрафных санкций. И один из подрядчиков сообщил, что из-за этого он не сможет выполнить свои обязательства.

Федосимов поведал, что это могло вызвать кризис и приостановить работу отделений Почты России в Сибири. Поэтому, по его словам, и было принято решение о смягчении методики штрафных санкций. Документ завизировали практически все отделы Почты России, а последнюю подпись поставил сам Емельченков.