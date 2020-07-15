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Замглавы Почты России отправили под домашний арест. Ущерб от его действий оценили в 67 млн

Вину Сергей Емельченков не признал.

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Замгендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, ущерб от его действий оценивается в 67 миллионов рублей. Однако Емельченков вину не признаёт.

Я не признаю себя виновным. В последнее время, считаю, работал самоотверженно и честно. Не планирую никак взаимодействовать [со свидетелями], прошу более лёгкую, мягкую [меру пресечения], — сказал он в ходе судебного заседания.

Следователи просили для Емельченкова домашний арест с запретом покидать жильё без письменного разрешения, а сторона защиты считала, что оснований для избрания меры пресечения нет вообще. Позже адвокаты попросили отпустить своего подзащитного под залог в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, Емельченкова задержали накануне утром, в его доме провели обыск. Против сотрудника Почты России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее Почта России сообщала, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств дела.

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