Замглавы Почты России отправили под домашний арест. Ущерб от его действий оценили в 67 млн

Замгендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в превышении полномочий. По данным следствия, ущерб от его действий оценивается в 67 миллионов рублей. Однако Емельченков вину не признаёт.

— Я не признаю себя виновным. В последнее время, считаю, работал самоотверженно и честно. Не планирую никак взаимодействовать [со свидетелями], прошу более лёгкую, мягкую [меру пресечения], — сказал он в ходе судебного заседания.

Следователи просили для Емельченкова домашний арест с запретом покидать жильё без письменного разрешения, а сторона защиты считала, что оснований для избрания меры пресечения нет вообще. Позже адвокаты попросили отпустить своего подзащитного под залог в размере пяти миллионов рублей.