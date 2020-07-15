Многодетная семья из Оренбуржья, у которой опека силой отбирала детей, переехала в новый дом

Многодетная семья из посёлка Тюльпанный Оренбургской области, у которой представители опеки силой отбирали детей, переехала в новый дом. В отношении должностных лиц возбудили уголовное дело о халатности, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки выяснилось, что решение об изъятии детей было принято в нарушение требований Семейного кодекса РФ — непосредственной угрозы жизни и здоровью малышей не было. После скандала Алёне Лихтенвальд обещали выделить деньги на ремонт прежнего жилья, поскольку причиной для изъятия несовершеннолетних стала сломанная крыша. Средства так и не выделили.

— Все приехали, посмотрели, наобещали — и этим всё закончилось. Однако семье помог фонд из Екатеринбурга. Им купили в Орске дом в разы больше предыдущего, с хорошим ремонтом, — рассказал RT член Общественной палаты Оренбуржья Денис Терсков.