Россияне ринулись искать билеты в Турцию после сообщений о возобновлении перелётов

После появившейся в СМИ информации якобы о том, что РФ и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля, россияне ринулись искать билеты в республику. Об этом сообщает сервис по поиску авиабилетов Aviasales в телеграм-канале.

— За половину сегодняшнего дня запросов на поиск билетов в Турцию в четыре раза больше, чем вчера. Чемоданчики-то уже собраны, — говорится в сообщении сервиса.