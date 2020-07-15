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Россияне ринулись искать билеты в Турцию после сообщений о возобновлении перелётов

Количество запросов выросло в четыре раза менее чем за сутки.

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Фото © Shutterstock

После появившейся в СМИ информации якобы о том, что РФ и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля, россияне ринулись искать билеты в республику. Об этом сообщает сервис по поиску авиабилетов Aviasales в телеграм-канале.

За половину сегодняшнего дня запросов на поиск билетов в Турцию в четыре раза больше, чем вчера. Чемоданчики-то уже собраны, — говорится в сообщении сервиса.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Министерство транспорта, мореходства и связи Турции написали, что Россия и Турция возобновляют авиасообщение с 15 июля. Какие-либо подробности не приводятся. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время информация о возобновлении международного авиасообщения будет предоставлена.

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