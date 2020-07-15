Подпортили воздух. Названы самые загазованные автомобилями регионы России

Самые высокие показатели наличия в воздухе вредных соединений из-за автотранспорта зафиксировали в Москве и Алтайском крае. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сведения Росприроднадзора.

Наиболее высокий показатель объёма автомобильных выбросов был зафиксирован в Москве — 334,4 тыс. тонн. На втором месте — Алтайский край с показателями загазованности в 302,5 тыс. тонн. За этим регионом последовал Ставропольский край (248,1 тыс. тонн).

Немного меньше атмосфера загрязнена в Подмосковье и Красноярском крае. А слабее всего из-за автомобилей воздух оказался загрязнён в Чукотском и Ненецком автономных округах, ЕАО, Республике Тыва и на Алтае.

По данным ведомства, в основном выбросы состоят из оксида углерода, диоксида азота и летучих органических соединений.