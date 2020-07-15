Без брони и мощного двигателя. За счёт чего ещё лимузин Путина Aurus станет доступнее

У новых автомобилей есть все шансы завоевать народную любовь как в России, так и за её пределами.

Что мы уже знаем и как это будет работать

Aurus — полностью российский премиальный автомобиль. Сейчас эти автомобили производятся исключительно небольшими партиями. Главный заказчик — правительственные структуры. На этих автомобилях передвигаются первые лица страны: президент России Владимир Путин, премьер-министр Правительства России Михаил Мишустин, а также ряд министров в правительстве, включая министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Главный автомобиль в линейке — бронированный лимузин Senat с двигателем V12 и электродвигателем.

Другие седаны для чиновников оснащаются двигателями V8 с гибридной силовой установкой. Разгон до 100 километров в час у трёхтонной машины занимает чуть больше пяти секунд. Стоимость Aurus на "гражданском рынке" официально установилась в районе отметки в 18 млн рублей, однако купить машину даже состоятельный автолюбитель "со стороны" пока не может. Производством автомобилей занимаются только в НАМИ, но после новостей о разработке бюджетных автомобилей есть шанс, что Aurus станет по-настоящему народным автомобилем.

Дизайн и путь

Фото © LIFE / Стас Вазовски

В середине июля 2020 года СМИ сообщили, что инженеры НАМИ уже сейчас могут работать над созданием платформы под сугубо гражданские автомобили. Рабочее название проекта — ЕМП-2 ("Единая модульная платформа второй версии"). Несмотря на то что заместитель директора НАМИ по работе со СМИ Андрей Гармай официально опроверг создание бюджетных автомобилей в рамках проекта Aurus, эксперты оценили перспективы такого подхода для обычных рынков. По мнению специалистов, гражданский рынок российские Aurus могут завоевать, используя два разных направления.

Первое направление . Развитие классического брендового облика, которое практикуют ведущие мировые концерны. Porsche, Mercedes, BMW, Volvo, KIA, Toyota — все автогиганты так или иначе сохраняют фирменные черты автомобиля вне зависимости от того, о какой модели идёт речь — о флагмане или бюджетной малолитражке.

. Развитие классического брендового облика, которое практикуют ведущие мировые концерны. Porsche, Mercedes, BMW, Volvo, KIA, Toyota — все автогиганты так или иначе сохраняют фирменные черты автомобиля вне зависимости от того, о какой модели идёт речь — о флагмане или бюджетной малолитражке. Второе направление. Риск и непредсказуемый дизайн. Смелые линии и hi-tech-дизайн. Благодаря этому подходу и выработались новые стилистические решения у Volvo, Mercedes, Audi и многих других автопроизводителей. Как результат, доступные для обычного водителя автомобили Aurus могут быть совершенно не похожи на своих правительственных предков.

Несмотря на то что флагманские автомобили Aurus ещё до появления внедорожника Komendant собрали 700 заказов, назвать их дешёвыми не получается. Ориентировочная стоимость автомобиля составит 18 миллионов рублей — примерно этих же денег стоят бронированные версии Mercedes-Benz S600/Maybach и BMW 7-series. С гражданскими автомобилями всё должно быть иначе. Автомобильный дизайнер швейцарского дизайнерского бюро Wagner&Wagner Андрей Шнайдер отметил, что сейчас все успешные автомобильные проекты создаются по похожему принципу.

Главный критерий — как у авиаконструктора Туполева. Машина должна быть красивой. Даже бюджетные модели сейчас стараются сделать приятными на вид, чтобы ими хотелось обладать. Aurus — это сложный с дизайнерской точки зрения проект, и создатели экстерьера проделали титаническую работу. Для Е/D-сегмента нужен смелый, но аккуратный, понятный и современный дизайн. Примерно в таком стиле создан Komendant, хотя там больше классических элементов Андрей Шнайдер Автомобильный и промышленный дизайнер

Почём колёса для народа?

Ввиду своей технологичности все современные автомобили без исключения каждый год становятся только дороже. Удешевить производство новых моделей Aurus можно несколькими способами, однако не все они пользуются популярностью у автомобилистов. Как отмечает технический директор компании по разработке аппаратных решений для автомобильных предприятий Евгений Смирнов, главный залог успеха бюджетных моделей Aurus ещё предстоит внести в кассу проекта.

Платформу можно адаптировать под размеры городских автомобилей, доработать. Главная задача — это новый силовой агрегат. Его придётся создавать заново, точно так же, как двигатели V8/V12 с электромашиной для правительственных версий. Мощности в 400 лошадиных сил для городского автомобиля — с избытком, поэтому в духе времени это может быть агрегат на 1,6 литра или двигатель объёмом не больше 1,0 литра в паре с гибридной установкой. Тогда и приемлемый расход будет достигнут, и мощности достаточно будет для того, чтобы спокойно передвигаться Евгений Смирнов Технический директор компании по разработке аппаратных решений для транспорта

По словам Смирнова, в России есть запатентованные технологии на два десятка малообъёмных двигателей, которые можно использовать при серийном производстве "народных" автомобилей Aurus. По словам специалистов из автомобильной промышленности, для успешной продажи Aurus, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, нужно соблюсти три ключевых параметра: утилитарность в технических решениях, приятный дизайн, возможность выбирать из нескольких типов кузовов. С первыми двумя у разработчиков Aurus не должно возникнуть никаких проблем.

Что продаётся лучше всего?

С выбором типа кузова дела обстоят несколько сложнее. На примере ведущих автоконцернов мира уже известно, что лучше всего в современном мире продаются автомобили повышенной проходимости и вместимости, с лёгким намёком на способность ездить не только далеко, но и быстро. Мода на превращение в SUV некогда популярных седанов и хетчбэков недавно добралась и до ключевого игрока на этом поле — концерна Toyota. Сознавая потребность покупателей в машине с большим багажником и вместительным салоном, японцы превратили модель Corolla из седана (и хетчбэка) в кроссовер.

Фото © LIFE / Стас Вазовски

Создателям Aurus стоит принять во внимание, что в России уже не раз пытались провести эксперимент и построить дешёвый и стильный одновременно городской автомобиль. Ничего хорошего из этого, как известно, не вышло, поэтому в линейке бюджетных автомобилей Aurus стоит ожидать как минимум один доступный городской седан (некий аналог немецкого VW Polo) — бюджетный кроссовер с характеристиками куда лучше, чем у современных "корейцев" вроде Creta / Seltos, а также полноразмерный "гражданский" внедорожник, построить который можно на агрегатах Aurus Komendant.

Маркетолог Владимир Деркач пояснил, что ценообразование для этих моделей будет играть особенную роль.

Если мы говорим про высокий уровень локализации и нормальное серийное производство, то приблизительные цены должны расположиться следующим образом: 500–600 тыс. рублей — за седан, 700–800 тыс. — за начальную комплектацию кроссовера, 1,4–2,8 млн руб. — за полноразмерный кроссовер, если он будет комплектоваться теми же агрегатами, что и "доноры" Aurus Senat / Komendant. Технически возможность создать нормальный кроссовер для города появилась сразу после создания универсала, который можно увидеть в кортеже охраны первых лиц страны Владимир Деркач Маркетолог