Спалились на водке. Президент Польши назвал слово, благодаря которому раскусил Вована и Лексуса

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, выдававшими себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам политика, раскусить Вована и Лексуса он смог благодаря их произношению.

— Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не произносит слово "зубровка" (название крепкого алкогольного напитка. — Прим. Лайфа) так хорошо, хотя голос был очень похожим, — написал президент республики в "Твиттере".

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Свой пост Дуда закончил хохочущим до слёз смайлом.

Напомним, российские пранкеры связались с Дудой от лица Гутерриша, чтобы поздравить с победой во втором туре на президентских выборах в Польше. Вован, Лексус и польский лидер обсудили ситуацию с коронавирусом. Лидер республики предположил, что Украина могла стать главным источником заражения его сограждан инфекцией.