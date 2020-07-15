Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Спалились на водке. Президент Польши назвал слово, благодаря которому раскусил Вована и Лексуса

Пост в "Твиттере" политик сопроводил хохочущим до слёз смайлом.

79
Post cover

Фото © Facebook / Andrzej Duda

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что заподозрил неладное во время беседы с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, выдававшими себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам политика, раскусить Вована и Лексуса он смог благодаря их произношению.

Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не произносит слово "зубровка" (название крепкого алкогольного напитка. — Прим. Лайфа) так хорошо, хотя голос был очень похожим, — написал президент республики в "Твиттере".

Свой пост Дуда закончил хохочущим до слёз смайлом.

Напомним, российские пранкеры связались с Дудой от лица Гутерриша, чтобы поздравить с победой во втором туре на президентских выборах в Польше. Вован, Лексус и польский лидер обсудили ситуацию с коронавирусом. Лидер республики предположил, что Украина могла стать главным источником заражения его сограждан инфекцией.

Кузнецов и Столяров от имени генсека ООН предложили главе Польши забрать Львов и некоторые другие города Незалежной. В ответ Дуда стал заикаться, но смог сказать, что Варшава и Киев находятся в хороших отношениях.

Выбор редакции

Loading...