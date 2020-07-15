Регулярная дезинфекция и разметка. Стало известно, что изменится на подмосковных пляжах после открытия

Пандемия внесла коррективы в организацию отдыха на подмосковных пляжах. О том, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности граждан, рассказал телеканал "360".

Обсуждая вопрос, вице-губернатор региона Александр Чупраков заявил, что во всех водоёмах следует разместить буйки и выделить отдельное место для купания детей. За безопасностью в воде должны будут наблюдать спасатели.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, территории отдыха будут дезинфицировать. На каждой из таких зон установят информационные щиты и разметку для соблюдения санитарной дистанции. На пляже будут установлены скамейки, шезлонги, теневые навесы, урны и кабинки для переодевания. В указанных зонах разрешено размещать заведения общепита, а также детские спортивные площадки.

— На пляжах должна проводиться уборка мусора, покос травы, подсыпка песка, в случае если это необходимо, и обустройство спусков к воде, — подчеркнули в пресс-службе главы Подмосковья.

Министр Правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина заметила, что различные просьбы и предложения по благоустройству поступают от жителей каждый год. Так, люди просят установить бесплатные туалеты, а также запретить владельцам авто подъезжать к воде.

Отмечается, что всего в Подмосковье насчитывается 208 пляжей, 114 из них пригодны для купания. Ещё 94 — зоны отдыха у воды.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что к настоящему моменту к принятию гостей готово 78 пляжей, 33 ждут заключения Роспотребнадзора, ещё 38 рекреационных зон получили акты техосвидетельствования МЧС РФ, остальные пока не готовы к полноценному открытию.