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Голикова рассказала о летальности от коронавируса в России

Вице-премьер отметила, что смертность в стране за прошедшие месяцы 2020 года не отличается от показателей того же периода прошлого года.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В России смертность от коронавируса остаётся относительно невысокой, во многих зарубежных странах этот показатель намного больше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

Летальность от новой коронавирусной инфекции — пока мы имеем данные Росстата, включая только май — составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах, — сказала она.

Голикова также сообщила, что в целом показатель смертности в 2020 году остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По её словам, это указывает на то, что в России был "резерв по снижению смертности", который и был использован в первой половине текущего года.

Ранее Голикова рассказала, что в России выделили более 100 штаммов коронавируса.

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