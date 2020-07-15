Голикова рассказала о летальности от коронавируса в России

В России смертность от коронавируса остаётся относительно невысокой, во многих зарубежных странах этот показатель намного больше, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением CoViD-19.

— Летальность от новой коронавирусной инфекции — пока мы имеем данные Росстата, включая только май — составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах, — сказала она.

Голикова также сообщила, что в целом показатель смертности в 2020 году остался примерно на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По её словам, это указывает на то, что в России был "резерв по снижению смертности", который и был использован в первой половине текущего года.