Москву ждёт самая холодная ночь на этой неделе

Грядущая ночь в столичном регионе может стать самой холодной на этой неделе. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. А вот сильных дождей, по её словам, в ближайшее время не ожидается: самую "мокрую" ночь москвичи пережили ещё вчера.

— Теперь мы будем находиться в более разряженном поле атмосферного давления. Сегодня возможны ещё дожди и усиление ветра, но не такое, как было вчера, — объясняет Позднякова. — Вчера ветер усилился до 21 метра в Москве и до 24 метров в Подмосковье, это очень сильный ветер... Но сегодня ночью будет прохладно, скорее всего, это будет самая холодная ночь этого периода.

Ночью в Москве температура опустится до плюс 11–13 градусов, а местами по области и до +7. Ветер стихнет, облаков станет много, и лишь к выходным погода вернётся "в рамки климата". Сейчас, по словам метеоролога, она всё-таки ниже нормы.