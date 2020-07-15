Поклонники Бритни Спирс подозревают у неё психическое расстройство. На эту мысль их натолкнули ногти

Фанаты американской певицы Бритни Спирс подозревают, что звезда страдает психическим расстройством и ей требуется помощь специалиста. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Волноваться о состоянии Спирс поклонники стали после нескольких постов исполнительницы, которые она выложила в Instagram. На одном из них подписчиков возмутили неухоженные ногти звезды и остатки лака на них, а также подпись "Бог в мелочах, и всё это имеет значение". Пользователи Сети остались в замешательстве после видеообращения, на котором певица несколько минут не могла собраться с мыслями, дёргалась и покачивалась.
Напомним, ранее хейтеры затравили Бритни Спирс за одинаковые фото, где её внешний вид оставляет желать лучшего. Певица выкладывала в соцсеть похожие фотографии — в белом купальнике и на красном фоне, и многим это не понравилось. Звезде пришлось давать отпор злым подписчикам.
Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона 2000-х годов. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру десятки хитов. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, опека над Бритни перешла к её отцу. Джеймс Спирс до сих пор распоряжается финансами дочери, также она не имеет права вступать в брак без его согласия. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Бритни Спирс читайте на сайте uznayvse.ru.
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