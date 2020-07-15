США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"

Власти США решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео. Речь идёт о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В соответствии с ним под удар могут попасть инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами.

— Наш посыл для этих компаний: прекращайте работу немедленно либо ждите неприятных последствий, — заявил он на брифинге в среду.

Помпео отметил, что США не считают эти проекты сугубо коммерческими. По его словам, "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" якобы "подрывают безопасность стран НАТО".

Ранее в бундестаге призвали США отказаться от санкций против "Северного потока — 2". По словам автора обращения, подобные планы Вашингтона можно сравнить с вмешательством во внутренние дела других стран.