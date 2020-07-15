США анонсировали новые санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"

Власти США решили ввести дополнительные санкции в отношении "Турецкого потока" и проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил глава Госдепа Майк Помпео. Речь идёт о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В соответствии с ним под удар могут попасть инвестиции и другие виды деятельности, которые связаны с российскими энергетическими проектами.
— Наш посыл для этих компаний: прекращайте работу немедленно либо ждите неприятных последствий, — заявил он на брифинге в среду.
Помпео отметил, что США не считают эти проекты сугубо коммерческими. По его словам, "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" якобы "подрывают безопасность стран НАТО".
Ранее в бундестаге призвали США отказаться от санкций против "Северного потока — 2". По словам автора обращения, подобные планы Вашингтона можно сравнить с вмешательством во внутренние дела других стран.
В начале лета американский сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что законопроект о расширении санкций против "Северного потока — 2" уже внесён в сенат США. По его словам, ограничительные меры направлены в отношении тех, кто оказывает помощь в строительстве газопровода. Германия готовит ответные санкции против Вашингтона на случай введения ограничений.
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