СМИ: Звезда "Великолепного века" Гювен может сесть в тюрьму на 13 лет

В Турции актёру Озану Гювену, который сыграл в историческом сериале "Великолепный век" роль Рустема Паши, грозит от трёх до тринадцати с половиной лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, правоохранителям на артиста пожаловалась его подруга Дениз Булусуз, которая заявила о насильственных действиях со стороны Гювена. По её словам, актёр в том числе "ограничивал личную свободу" и "умышленно наносил телесные повреждения".

Обращение Булусуз уже передано в уголовный суд первой инстанции, обвинительный акт приняли к рассмотрению.

Стоит отметить, что ранее в Сети появились фотографии девушки с ушибленным глазом и синяками, которые остались якобы после нападения Гювена. При этом сам актёр позже разместил свои снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, нанесла Булусуз.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Bulutsuz'daki bulgular basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kadar hafif değilhttps://t.co/MPn6HyI7Mz pic.twitter.com/tHHEdKVGW6 — T24 (@t24comtr) July 10, 2020