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СМИ: Звезда "Великолепного века" Гювен может сесть в тюрьму на 13 лет

Подруга актёра пожаловалась правоохранителям на насильственные действия с его стороны.

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Фото © Insatgram / ozan.guven

В Турции актёру Озану Гювену, который сыграл в историческом сериале "Великолепный век" роль Рустема Паши, грозит от трёх до тринадцати с половиной лет тюрьмы. Об этом сообщает издание Sabah.

По данным издания, правоохранителям на артиста пожаловалась его подруга Дениз Булусуз, которая заявила о насильственных действиях со стороны Гювена. По её словам, актёр в том числе "ограничивал личную свободу" и "умышленно наносил телесные повреждения".

Обращение Булусуз уже передано в уголовный суд первой инстанции, обвинительный акт приняли к рассмотрению.

Стоит отметить, что ранее в Сети появились фотографии девушки с ушибленным глазом и синяками, которые остались якобы после нападения Гювена. При этом сам актёр позже разместил свои снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, нанесла Булусуз.

Потерпевшая же несколько дней назад рассказала, что драка случилась 13 июня в доме актёра. Она заявила, что намерена "защищаться и отстаивать свои права". В свою очередь Гювен заявил, что насилие не должно быть оправдано ни в каком виде, однако в этом случае, как заверил актёр, его вины нет.

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