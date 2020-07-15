Авербух завёл роман с Галиной Сергеевной из "Папиных дочек", когда та была ещё несовершеннолетней

Не успели поклонники свыкнуться с мыслью, что их любимица Галина Сергеевна встречается с мужчиной, который старше её на 21 год, как появилась не менее впечатляющая информация. По словам ведущей шоу "Фигурвью" Елены Родиной, Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда той было всего 17 лет, пишет КП. Но познакомились они ещё раньше — в 2010 году. Актриса участвовала в шоу "Лёд и пламень", где Авербух был постановщиком и продюсером.
Я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал её на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала — "Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир". Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала непрофессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив её на главную роль в свою постановку
Елена Родина, ведущая шоу "Фигурвью"
По мнению ведущей, сначала Авербух скрывал роман, потому что, скорее всего, думал, что общество осудит его отношения с несовершеннолетней. Однако Лиза уже давно не ребёнок, о чём говорят достаточно откровенные фото в её инстаграме. А у Ильи есть солидный капитал. Так что сейчас препятствий для создания семьи нет.
Фото © Telegram / Немалахов
Подтвердила давнюю связь актрисы и фигуриста и бывшая жена Авербуха — Ирина Лобачёва. По её словам, она не против брака 46-летнего экс-супруга с 25-летней артисткой. Однако призывает быть с ней очень осторожным. Ирина боится, что спортсмен может передать Арзамасовой всё своё имущество, которое должно достаться их общему сыну. 16-летний парень живёт сейчас вместе с отцом.
Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останутся только моя квартира, моя дача и моя машина! <...> Я думаю, что Лиза не так проста, как кажется. Илье 46 лет, а ей — 25. Вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает её. Я никогда не смотрела её сериалы и фильмы. Не думаю, что у неё сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведёт себя очень наигранно...
Ирина Лобачёва, бывшая жена Ильи Авербуха
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