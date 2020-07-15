Авербух завёл роман с Галиной Сергеевной из "Папиных дочек", когда та была ещё несовершеннолетней

Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останутся только моя квартира, моя дача и моя машина! <...> Я думаю, что Лиза не так проста, как кажется. Илье 46 лет, а ей — 25. Вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает её. Я никогда не смотрела её сериалы и фильмы. Не думаю, что у неё сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведёт себя очень наигранно...

Ирина Лобачёва, бывшая жена Ильи Авербуха