Ивлеева показала, в каких условиях живет её мама, и фанаты оторопели от увиденной бедности

Неделю назад на YouTube-канале Ивлеевой вышел свежий влог "Бандитский Петербург". Среди прочего девушка вместе с друзьями приехала в дом детства Насти в деревне Разметелево, где до сих пор живёт мама и взрослый брат блогерши. Всё бы ничего, да вот только состояние квартиры, по мнению пользователей Сети, оставляет желать лучшего.

Видео © YouTube / Настя Ивлеева

Ремонт в ванной делали неизвестно когда, а чтобы помыться горячей водой, нужно ждать, пока заработает водонагреватель. Квартира и правда едва ли похожа на ту, где живёт мама человека, который на одном только "Ютубе" за 2019-й год заработал 57,7 миллиона рублей. В комментариях девушке напомнили и про многомиллионные подарки мужу блогерши Элджею, и про люксовую одежду, без которой Ивлееву уже сложно представить.

Комментарии © YouTube / Настя Ивлеева

Ивлеева раньше уже заявляла, что хочет купить маме новую квартиру и уже даже копит на неё. Похоже, её дохода пока что не хватает, чтобы обеспечить родным достойный уровень жизни. Напомним, что совсем недавно прессе стало известно, что блогерша подарила Элджею часы, инкрустированные драгоценными камнями, которые стоят порядка семи миллионов рублей.