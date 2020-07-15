Премьер Болгарии отправил в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку сразу нескольких министров страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".
Такое решение коснулось министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.
Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в том, что он следит за ним с помощью дрона, после появления в Сети снимков с ним, отдыхающим в спальне своего дома. По словам Борисова, компромат собирается с целью сорвать планы по вступлению в еврозону и Банковский союз.
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