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Премьер Болгарии отправил в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел

Об этом сообщили в пресс-центре правящей политической партии страны.

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Бойко Борисов. Фото © ТАСС / Thierry Roge / Belga via ZUMA Press

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку сразу нескольких министров страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Такое решение коснулось министра финансов Владислава Горанова, министра внутренних дел Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в том, что он следит за ним с помощью дрона, после появления в Сети снимков с ним, отдыхающим в спальне своего дома. По словам Борисова, компромат собирается с целью сорвать планы по вступлению в еврозону и Банковский союз.

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