Премьер Болгарии отправил в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отправил в отставку сразу нескольких министров страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в том, что он следит за ним с помощью дрона, после появления в Сети снимков с ним, отдыхающим в спальне своего дома. По словам Борисова, компромат собирается с целью сорвать планы по вступлению в еврозону и Банковский союз.