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Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Родственники погибшего афроамериканца не хотят допускать полицейского произвола в дальнейшем.

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Фото © ТАСС / AP

Семья Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании полицейскими, подала в суд на власти города. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что иск был направлен в окружной суд штата Миннесота, в качестве ответчиков в нём также указаны четыре сотрудника правоохранительных органов, так или иначе виновных в смерти афроамериканца.

Как заявил адвокат, представляющий интересы семьи Флойда, Бен Крамп, Миннеаполис имеет долгую историю "политики, процедур и намеренного безразличия", которые нарушают права арестованных, а особенно афроамериканцев. Это подчёркивает необходимость "в тренировке и дисциплине сотрудников полиции".

Юрист подчеркнул, что иск против властей города призван создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов".

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания полицейскими в США. Его смерть вызвала сильный резонанс в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста по всей стране, а также далеко за её пределами. Нередко они перерастали в волну погромов и мародёрства.

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