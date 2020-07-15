Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса

Семья Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании полицейскими, подала в суд на власти города. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что иск был направлен в окружной суд штата Миннесота, в качестве ответчиков в нём также указаны четыре сотрудника правоохранительных органов, так или иначе виновных в смерти афроамериканца.

Как заявил адвокат, представляющий интересы семьи Флойда, Бен Крамп, Миннеаполис имеет долгую историю "политики, процедур и намеренного безразличия", которые нарушают права арестованных, а особенно афроамериканцев. Это подчёркивает необходимость "в тренировке и дисциплине сотрудников полиции".

Юрист подчеркнул, что иск против властей города призван создать прецедент, "который с финансовой точки зрения не позволит полицейским в будущем неправомерно убивать граждан-маргиналов".