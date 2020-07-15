8% жителей Петербурга имеют антитела к коронавирусу

Согласно исследованию, проведённому Европейским университетом, антитела к новому коронавирусу есть у 8% жителей Петербурга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Завершён первый этап популяционного исследования распространённости SARS-CoV-2 среди горожан. Около 8% петербуржцев — носители антител. Как минимум 25 процентов из них перенесли заболевание бессимптомно, — пояснили в университете.

Там отметили, что исследование велось с 27 мая по 26 июня. В специально разработанном опросе поучаствовали более 6,5 тыс. горожан. А тестирование на CoViD-19 прошли больше тысячи человек.