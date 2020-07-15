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В России выпустили в оборот новый препарат от коронавируса

Как утверждает компания, "Коронавир" блокирует репликацию вируса, что было доказано в ходе исследований.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Зарегистрированный Минздравом для терапии лёгкой и среднетяжёлой формы течения коронавирусной инфекции препарат "Коронавир" выпущен в оборот в РФ, информирует пресс-служба "Р-Фарм".

На сегодня в гражданский оборот выпущено 7374 упаковки лекарственного средства. Оно произведено и промаркировано на ярославском заводе компании.

"Коронавир" — один из первых в мире препаратов, борющийся не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом, — подчеркнули в пресс-службе.

По заявлению компании, "Коронавир" блокирует репликацию вируса, что было доказано в ходе регистрационных исследований. Производитель маркирует препарат цифровым кодом Data Matrix, что является аналогом паспорта лекарства, гарантирующего его подлинность и позволяющего отследить путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения.

Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения "Честный знак", — отметили в пресс-службе.

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