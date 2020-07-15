Пользователи Сети узнали, что их красивые маски не только бесполезны, но и смертельно опасны

Недавно пользователи "Твиттера" обратили внимание на странные многоразовые маски, которые продаются на сервисе Etsy (интернет-площадка для размещения товаров ручной работы). Взяв распространённые жалобы о том, что в обычных средствах индивидуальной защиты очень тяжело дышать, рукодельницы принялись штамповать "сетчатые воздухопроницаемые маски". Стоит ли говорить, что защиты от них нет никакой.

Фото © Twitter / Charlottes_Cake

Кроме того, огромная часть этих масок обладает вычурным дизайном с кучей пришитых украшений, на которые впоследствии можно очень эффективно собирать все встречающиеся вирусы. Если соединить этот фактор с иллюзией безопасности, самопальные СИЗ на лицах людей превращаются в оружие массового поражения. И это не могло не обеспокоить пользователей Сети, пишет Insider.

Фото © Twitter / Charlottes_Cake

Пользователи начали обращаться к Etsy в "Твиттере", чтобы они наконец запретили смертельно опасные маски, которые продают за немалые 20 долларов (1400 рублей).

Etsy просто позволяет людям продавать "сетчатые дышащие" маски для лица. Расскажите всем, что это вообще не должно быть позволено, а они просто закрывают на это глаза Charlottes_Cake

Так вы не собираетесь обращаться в магазины, продающие "сетчатые дышащие" маски? Они буквально ставят под угрозу жизнь и здоровье других людей. Сделайте что-нибудь с этим! Ваше молчание и бездействие позволяют этим людям вредить другим и распространять болезнь Cra_Cosplays

Фото © Avito