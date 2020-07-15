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Для прилетающих вывозными рейсами россиян сохранили 14-дневную изоляцию

Такое требование касается и иностранцев, приехавших в командировку.

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Фото © Pixabay

Россияне, которые возвращаются в страну вывозными рейсами, обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Согласно опубликованному документу, граждане России, вернувшиеся в страну вывозными рейсами, после прибытия должны соблюдать изоляцию в течение двух недель, а также находиться под меднаблюдением. При этом прибывшие в Москву или другие региональные аэропорты, проживающие в другом субъекте, будут находиться на карантине в обсерваторах, а остальные — на дому.

Иностранцы, которые прибыли в РФ для работы, должны также соблюдать 14-дневный режим изоляции. Кроме того, все граждане должны соблюдать безопасное расстояние между друг другом не менее одного метра, в том числе в общественных местах и транспорте. Исключение составляет такси.

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