Для прилетающих вывозными рейсами россиян сохранили 14-дневную изоляцию

Россияне, которые возвращаются в страну вывозными рейсами, обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Согласно опубликованному документу, граждане России, вернувшиеся в страну вывозными рейсами, после прибытия должны соблюдать изоляцию в течение двух недель, а также находиться под меднаблюдением. При этом прибывшие в Москву или другие региональные аэропорты, проживающие в другом субъекте, будут находиться на карантине в обсерваторах, а остальные — на дому.