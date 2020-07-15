Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тест на коронавирус в турецких аэропортах обойдётся дешевле, чем в России

По желанию туриста справку на английском или турецком языке распечатают или отправят по почте.

303

Фото © Pixabay

Во всех международных аэропортах Турции заработали центры тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Иностранцам тест обойдётся в 15 евро (около 1215 рублей), а его результат будет доступен уже через два часа после сдачи анализа, сообщает Ассоциация туроператоров.

Как отмечается, гражданам Турции ПЦР-тест обойдётся на немного дешевле — в 110 лир (порядка 1140 рублей). В России стоимость процедуры начинается от 1900 рублей, отметили в АТОР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в разговоре со своим турецким коллегой глава государства обсуждал тему восстановления пассажирских перевозок. После появления информации о предполагаемом скором возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией количество запросов о поиске билетов выросло в четыре раза менее чем за сутки.

Выбор редакции

Loading...