Тест на коронавирус в турецких аэропортах обойдётся дешевле, чем в России

Во всех международных аэропортах Турции заработали центры тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Иностранцам тест обойдётся в 15 евро (около 1215 рублей), а его результат будет доступен уже через два часа после сдачи анализа, сообщает Ассоциация туроператоров.

Как отмечается, гражданам Турции ПЦР-тест обойдётся на немного дешевле — в 110 лир (порядка 1140 рублей). В России стоимость процедуры начинается от 1900 рублей, отметили в АТОР.