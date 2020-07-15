Тест на коронавирус в турецких аэропортах обойдётся дешевле, чем в России

Во всех международных аэропортах Турции заработали центры тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Иностранцам тест обойдётся в 15 евро (около 1215 рублей), а его результат будет доступен уже через два часа после сдачи анализа, сообщает Ассоциация туроператоров.
Как отмечается, гражданам Турции ПЦР-тест обойдётся на немного дешевле — в 110 лир (порядка 1140 рублей). В России стоимость процедуры начинается от 1900 рублей, отметили в АТОР.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в разговоре со своим турецким коллегой глава государства обсуждал тему восстановления пассажирских перевозок. После появления информации о предполагаемом скором возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией количество запросов о поиске билетов выросло в четыре раза менее чем за сутки.