Александр Домогаров завершил сотрудничество с МХАТом им. Горького

Народный артист России Александр Домогаров отказался продлевать договор с МХАТом им. Горького о продолжении работы. Что стало причиной такого решения артиста, неизвестно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

— С Домогаровым завершился договор в 2019 году, а новый договор 2020 года неоднократно его просили подписать. Но, к сожалению, он отказывался, находя различные причины. Это и послужило причиной нашего расставания, — рассказали там.

Отмечается, что ранее сам Домогаров сообщил в Instagram о своём решении прекратить играть в спектаклях театра. Как отметили в МХАТе им. Горького, никаких разногласий с актёром не было, а заявление артиста стало неожиданностью.

В пресс-службе уточнили, что все необходимые документы на оплату услуг актёра были подписаны со стороны театра и руководство культурного учреждения ждёт подписи Домогарова, чтобы перевести средства.