"Репутация сомнительная". Политолог отреагировала на обращение движения "Голос" в Генпрокуратуру

Политолог Анна Фёдорова в беседе с Лайфом назвала сомнительной репутацию движения "Голос". Эксперт, комментируя обращение представителей "Голоса" в Генеральную прокуратуру с просьбой проверки распространения федеральными СМИ якобы ложных сведений о движении, отметила, что в правовом поле его де-факто не существует.

— "Голос" — удивительная организация, конечно, которая всё делает для того, чтобы дискредитировать в России выборы и политический процесс, при этом удивительно чувствительна, как только речь заходит о её репутации. Репутация у "Голоса", надо сказать, сомнительная. Де-факто юридически сейчас "Голоса" в правовом поле не существует, — заявила специалист.

По словам Фёдоровой, совершенно непонятно, кто финансирует движение, какие у него юридические лица и счета.

— То есть это фактически организация, которая существует в медийном поле, и при этом она подаёт иск о защите репутации. Это реально очень странная история, и, конечно, она показывает то, что "Голос" хочет бесконечно хайповать на всём, что с ним связано, в надежде на то, что кто-то во всю эту комедию ещё верит, — пояснила собеседница.

Политолог подчеркнула, что в среде тех, кто профессионально занимается наблюдением за выборами, никакой репутации у "Голоса" нет.

— То есть мы все понимаем, что "Голос" — это абсолютно предвзятая ангажированная организация, которая просто ставит одну задачу — дискредитацию в России политического процесса. Поэтому, конечно, эта вся история с подачей этого иска выглядит смехотворно. Какая у них там репутация? К ним очень много вопросов вообще по всей механике их деятельности, и непонятно, где хранятся их файлы, — сказала Фёдорова.

Специалист отметила, что механизм добавления правонарушений на карту "Голоса" непонятен, а доверия к организации нет.