Москвича будут судить за издевательства над пасынком. Он бил мальчика и заставлял приседать

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Расследование уголовного дела в отношении Мурата Шханукова, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего пасынка в Москве, завершено. Мужчина предстанет перед судом, дата заседания будет назначена позднее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по столице.

— Следствием установлено, что мужчина, проживая в квартире в Москве совместно с супругой и тремя её малолетними детьми от предыдущего брака, причинил мальчику 2014 года рождения физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, лишения пищи и питья, принуждения к выполнению физических упражнений с запредельными для малолетнего нагрузками, сопровождаемые оскорблениями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально Шхануков подтвердил свои грубые действия в отношении мальчика, однако в дальнейшем вину свою не признал и от показаний отказался. Мужчина заявил, что применил к ребёнку физическую силу один раз в воспитательных целях. Также следователи выяснили, что мать троих детей неоднократно сдавала их в социальный центр из-за проблем с финансами и плохих жилищно-бытовых условий. Дело в отношении мужчины направлено в суд.