Nissan представил убийцу Tesla Model X. Его можно купить в России

Автопроизводитель Nissan представил полноразмерный электрический кроссовер Ariya. Автомобиль проезжает на одной зарядке до 600 километров и принимает на борт пять пассажиров. Как и автомобили Tesla, новый кроссовер Nissan будет поставляться на рынок в нескольких версиях, включая монопривод на заднюю ось и полноприводную версию с двумя электрическими двигателями e-4ORCE.

Также клиентам дадут возможность выбирать между двумя типами батарей. Базовая версия будет иметь ёмкость в 63 кВтч. За дополнительную плату можно будет приобрести батарею на 87 кВтч. В "Ниссане" утверждают, что версия с полным приводом может проехать до 500 километров на одном заряде батарей. Название модели уже зарегистрировано в России, однако данных о том, когда электрический кроссовер появится в нашей стране, пока нет.