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Экс-депутат Рады обозвал русский "языком животных"

Таким образом он выразил разочарование из-за появления законопроекта об отсрочке украинизации российских школ.

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Фото © Facebook / Леонид Емец

Бывший депутат Верховной рады Украины из фракции "Народного фронта" Леонид Емец обозвал русский "языком животных". Едкое высказывание прозвучало по случаю отсрочки украинизации российских школ. Гневный пост экс-парламентарий опубликовал в своём "Фейсбуке".

Емец раскритиковал действующую власть, заявив, что в Донбассе умирают солдаты, в то время как сторонники президента Украины Владимира Зеленского решили "позащищать" русский язык. Он отметил, что сейчас не ассоциирует русский язык с Лермонтовым, Булгаковым и Высоцким.

Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей, написал он.

Ранее в украинский парламент внесли проект закона об отсрочке украинизации школьного образования. Согласно инициативе, переход русских школ на государственный язык предлагается отложить на 2023 год. По действующим планам это должно произойти уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее депутаты Рады призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку.

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