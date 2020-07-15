Экс-депутат Рады обозвал русский "языком животных"

Бывший депутат Верховной рады Украины из фракции "Народного фронта" Леонид Емец обозвал русский "языком животных". Едкое высказывание прозвучало по случаю отсрочки украинизации российских школ. Гневный пост экс-парламентарий опубликовал в своём "Фейсбуке".

Емец раскритиковал действующую власть, заявив, что в Донбассе умирают солдаты, в то время как сторонники президента Украины Владимира Зеленского решили "позащищать" русский язык. Он отметил, что сейчас не ассоциирует русский язык с Лермонтовым, Булгаковым и Высоцким.

— Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей, — написал он.

Ранее в украинский парламент внесли проект закона об отсрочке украинизации школьного образования. Согласно инициативе, переход русских школ на государственный язык предлагается отложить на 2023 год. По действующим планам это должно произойти уже с 1 сентября 2020 года.