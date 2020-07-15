"Нет ничего удивительного". Вирусолог объяснил наличие 100 штаммов коронавируса в России

Наличие более 100 штаммов одного вируса — это нормальная практика в работе учёных, заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко.

— Здесь трудно сказать, штаммы коронавирусов или CoViD-19, это нужно знать и определить. Коронавирусов множество вообще. Но если речь идёт только об одном вирусе и 100 штаммах — в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают, а выделить вирус из клинических материалов не представляет труда особого, — цитирует эксперта издание "Говорит Москва".

Бутенко отметил, что штамм — это индивидуальный возбудитель, который выделяется в организме каждого заражённого человека или животного. Иногда они могут совпадать. По словам вирусолога, помимо тяжёлых заболеваний SARS, MERS и CoViD-19 существует ещё как минимум четыре коронавируса "чисто человеческой популяции".

Эксперт также подчеркнул, что необходимы дополнительные исследования, чтобы можно было сделать вывод о скорости мутации коронавируса в России. Количество штаммов не говорит ни о чём, важно выявить их различия и выделить возможные мутации.