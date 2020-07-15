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Россиянам не придётся проходить 14-дневную изоляцию по приезде в Белоруссию

Минздрав республики исключил РФ из перечня стран, где регистрируются случаи коронавируса.

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Фото © Shutterstock

Белоруссия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну граждан России. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что Минздрав республики продолжает актуализировать перечень стран, где фиксируются случаи CoViD-19. Сегодня из этого списка исключили Россию.

В министерстве напомнили, что всем людям, прибывшим на территорию Белоруссии из стран, исключённых из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия в ближайшее время планирует возобновить транспортное сообщение с республикой.

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