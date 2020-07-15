Россиянам не придётся проходить 14-дневную изоляцию по приезде в Белоруссию

Белоруссия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в страну граждан России. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что Минздрав республики продолжает актуализировать перечень стран, где фиксируются случаи CoViD-19. Сегодня из этого списка исключили Россию.

В министерстве напомнили, что всем людям, прибывшим на территорию Белоруссии из стран, исключённых из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.