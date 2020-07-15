Федермессер рассказала о проверке соцучреждений после смерти девушки в психбольнице Петербурга

Видео с пресс-конференции на тему "Итоги скрининга командой проекта "Регион заботы" работы социальной сферы Санкт-Петербурга в период распространения коронавирусной инфекции"

Руководитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер рассказала об итогах проверки работы соцучреждений в период пандемии после смерти 19-летней подопечной детдома в психиатрической больнице. По словам Федермессер, была выявлена масса существенных недостатков, которые необходимо решать.

— Приход районного эпидемиолога в самом начале пандемии, когда это учреждение на тысячу коек, — это смешно, безответственно и бессмысленно. Я директорам буквально рисовала на бумажке: вот у вас пожарный выход, вы можете разделить зоны. Почему люди лишены возможности выходить на улицу? Почему вы так некачественно и неграмотно трактуете постановление Роспотребнадзора? Разделение потоков не означает то, что человек должен делать всё, включая приём пищи и естественное отправление организма, в одной комнате, — заявила руководитель фонда "Вера" на пресс-конференции по итогам скрининга командой проекта "Регион заботы" работы социальной сферы.

Она отметила, что именно в таких условиях были вынуждены проживать пациенты одного из психоневрологических интернатов Петербурга. Федермессер подчеркнула, что многие элементарно хотят погулять, покурить или заняться спортом. По её словам, люди в таких учреждениях и так ощущают сильную психологическую нагрузку, которая подобными запретами только усугубляется.

— Это ужасно и безответственно. Нельзя вешать обвинения только на директора! У нас кроме коронавируса люди продолжали умирать от неизлечимых заболеваний и нуждаться в паллиативной помощи. Были некоторые меры очень странные предприняты. И действия Роспотребнадзора Петербурга тоже вызывают массу вопросов. Я считаю, что нужно разобрать все эти ошибки. Все абсолютны виноваты, кто сегодня спикеры, и я тоже, — сказала Федермессер.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в психиатрической больнице Санкт-Петербурга умерла от коронавируса 19-летняя подопечная детдома. Отмечалось, что девушка не была неизлечимо больна, она не получала необходимого внимания и ухода. Также сотрудники не пустили к ней медиков-волонтёров, которые хотели ей оказать помощь.