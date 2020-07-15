СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она пояснила, что следствие собрало достаточную доказательственную базу. В связи с этим дело направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
По данным следствия, Ишаев в период с 2014 по 2019 год пользовался служебным положением и растратил свыше семи с половиной миллионов рублей. Денежные средства принадлежали "Роснефти". Экс-губернатор обеспечил заключение договоров на аренду помещения по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией. Его использовали для нужд представительства компании в Хабаровском крае, директором которого был соучастник Ишаева.
Тот, пользуясь служебным положением, растрачивал средства "Роснефти", переводя их на расчётные счета коммерческой организации. В результате у экс-полпреда появилась возможность распоряжаться деньгами по собственному усмотрению.
Напомним, Ишаева задержали в марте 2019 года и обвинили в хищении средств у "Роснефти", свою вину экс-губернатор не признаёт.