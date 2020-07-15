В обнимку с женой и без конвоя. Топ-менеджер Почты России уехал отбывать домашний арест на личном авто

Замглавы Почты России едет отбывать домашний арест. Видео © LIFE
Непривычная картина развернулась сегодня перед журналистами, которые работали у Чертановского суда Москвы. Вечером в среду там вынесли меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя гендиректора Почты России Сергея Емельченкова, подозреваемого в должностных преступлениях. После того как прозвучал вердикт, топ-менеджер компании, приобняв супругу за плечи, покинул здание суда без какого-либо конвоя.
Парочка прогулочным шагом добралась до припаркованного неподалёку Range Rover, жена Емельченкова села за руль и увезла топ-менеджера отбывать домашний арест на личном авто. При этом машин сопровождения рядом с внедорожником замечено не было.
Напомним, что Емельченкова задержали накануне утром, в его доме провели обыск. Против сотрудника Почты России возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ранее Почта России сообщала, что взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств дела.