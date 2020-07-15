В обнимку с женой и без конвоя. Топ-менеджер Почты России уехал отбывать домашний арест на личном авто

Замглавы Почты России едет отбывать домашний арест. Видео © LIFE

Непривычная картина развернулась сегодня перед журналистами, которые работали у Чертановского суда Москвы. Вечером в среду там вынесли меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя гендиректора Почты России Сергея Емельченкова, подозреваемого в должностных преступлениях. После того как прозвучал вердикт, топ-менеджер компании, приобняв супругу за плечи, покинул здание суда без какого-либо конвоя.

Парочка прогулочным шагом добралась до припаркованного неподалёку Range Rover, жена Емельченкова села за руль и увезла топ-менеджера отбывать домашний арест на личном авто. При этом машин сопровождения рядом с внедорожником замечено не было.