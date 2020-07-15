Повелитель миллиардов. Топ-менеджера Почты России Емельченкова подозревают в должностных преступлениях

Корпорация "Почта России" оказалась в центре громкого скандала: в среду был задержан один из её топ-менеджеров — замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков. Его подозревают в превышении должностных полномочий, что, по версии следствия, закончилось ущербом в 67 млн рублей. Известно, что на своей должности он курировал масштабный проект цифровизации Почты России стоимостью около 40 млрд рублей, а также государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ), подрядчиком которой является госкорпорация.

Уголовное дело заведено по наиболее тяжёлой третьей части статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По ней Емельченкову грозит до 10 лет лишения свободы. Расследованием дела занимается подразделение Следственного комитета в Южном округе Москвы. По версии следствия, топ-менеджер подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, из-за чего бюджет переплатил 67 млн рублей.

В среду следователь вышел в Чертановский суд с ходатайством об аресте топ-менеджера Почты России. Следователь изложил суть обвинения, добавив, что Емельченков своей вины не признаёт. Чтобы подозреваемый не сбежал, не смог уничтожить следы и повлиять на свидетелей, следователь попросил отправить его под домашний арест. Сам Емельченков своей вины не признал и попросил суд оставить его на свободе. Суд в итоге встал на сторону следствия и согласился с домашним арестом. Находиться под следствием топ-менеджер госкорпорации будет в своей роскошной московской квартире. Уже сегодня техники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) установят в его квартире отслеживающее оборудование, специальный телефон для связи с инспектором и следователем, а на ногу Емельченкова наденут электронный браслет.

Цифра до топа доведёт

Емельченков — математик по образованию, выпускник МГУ. До прихода в 2013 году на Почту России развивал IT-направление на предприятиях в основном энергетической сферы, был замом генерального директора "РЕНОВА-Финанс", вице-президентом "КЭС-Энергосбыт".

Топ-менеджер Почты России Сергей Емельченков. Фото © cnews

На Почту России он пришёл работать уже богатым человеком. По крайней мере, в 2013 году он задекларировал свой годовой доход в размере более чем 44,5 млн рублей. В тот период у него был особняк на участке в 1,5 га в Подмосковье, две квартиры в Москве и престижный внедорожник Range Rover.

В госкорпорации Емельченков курировал как минимум два общественно значимых и дорогостоящих проекта: ГИС ЖКХ и цифровизацию Почты России.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Закон о ГИС ЖКХ был подписан ещё в июле 2014 года. Создание системы должно обеспечить граждан страны всей необходимой информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Различные кооперативы, ТСЖ, обслуживающие организации в обязательном порядке обязаны публиковать в ней все отчёты о своей деятельности. Однако реализация этого проекта пока идёт с переменным успехом. Систему неоднократно критиковали за недостаточную наполняемость данными и дороговизну при создании и эксплуатации. В 2018 году Счётная палата указывала, что ГИС обошлась Почте России в 2,29 млрд рублей.

В 2019 году Почта России запустила ещё один проект — цифровизацию собственной деятельности. Стоимость проекта составила около 40 млрд рублей, которые будут потрачены в течение 5 лет. 15 млрд рублей будет направлено на укрепление цифровой инфраструктуры, 10 млрд рублей — на проекты в сфере облачных вычислений и больших данных, а также на тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Оставшиеся 10–15 млрд рублей — на цифровизацию продуктов и услуг.

С кем поведёшься...

Помимо Емельченкова по этому же делу задержан глава Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин. Он же является владельцем 21 компании в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Основной профиль его деятельности — компьютеры, комплектующие и программные продукты. Любопытно, что Национальная компьютерная корпорация в прошлом году заработала почти 150 млн рублей, но при этом сведений о её участии в госзакупках в информационной системе "СПАРК-Интерфакс" не содержится.

Глава Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин. Фото © СК ПРЕСС

Структуры Калинина уже попадали в зону внимания государственных надзорных органов. В 2017 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила НКК и нашла признаки картельного сговора при проведении открытого аукциона на поставку системных блоков системы ГАС "Выборы" для нужд федерального государственного казённого учреждения "Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Под видом тендера

Эксперты говорят, что проекты с миллиардными бюджетами требуют повышенного внимания силовиков из-за возможной коррупционной составляющей и различных махинаций. Емельченков как раз занимал должность, связанную с распределением подрядов и бюджетов, где соблазн заработать на откатах очень велик.

По словам главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, сфера IT в России наиболее коррупционноёмкая, размер откатов может достигать 60%, и поэтому случайных игроков на господрядах практически не бывает. На этом рынке нельзя ожидать единой стоимости для каждого вида продукта — любой продукт IT-сферы является интеллектуальной собственностью, и цена на него может объявляться какой угодно.