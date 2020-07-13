Богатые и быстрые. Почему сыновья экс-министра спорта продолжают давить на дорогах людей

В минувшие выходные семья бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова опять оказалась в центре громкого скандала: 22-летний сын бывшего чиновника Артём Иванюженков насмерть сбил в Подольске велосипедиста на своём спортивном BMW X6. На этом же джипе в 2016 году совершил резонансное ДТП его брат. Сегодня по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Лайф разбирался в скандальном происшествии.

Об Артёме Иванюженкове известно, что он уже больше трёх лет живёт за границей. Молодой спортсмен решил пробиваться в спорте через юниорскую лигу США. Сейчас он играет в калифорнийском хоккейном клубе "Акулы Сан Хосе" (San Jose Sharks). Это известный клуб, который состоит в НХЛ. Эпидемия коронавируса отменила большинство матчей, может быть, поэтому молодой человек находился у себя на родине, в Подольске.

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Авария случилась 11 июля на Октябрьском проспекте Подольска. Как сообщили Лайфу в региональном УМВД, погибшему мужчине было 45 лет, он умер ещё до приезда врачей.

После аварии Иванюженкова-младшего доставили в больницу, где врачи приводили его в чувство до понедельника. Сегодня по факту ДТП было заведено уголовное дело по статье 264, часть 3 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека"). Артёму грозит до пяти лет лишения свободы. По предварительной версии, Иванюженков был трезв и, возможно, правила нарушил сам велосипедист. Однако это не оправдание: согласно первым же пунктам Правил дорожного движения, водитель всегда будет отвечать за жизнь и здоровье пешеходов и велосипедистов, потому что управляет средством повышенной опасности.

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Машина с чёрной судьбой

Эта новость не вызвала бы такого резонанса, если бы два года назад в Подольске на этой же самой машине в ДТП не попал родной брат хоккеиста Антон. Ему тогда тоже было 22 года. А отец Антона и Артёма — Борис Иванюженков — уже тогда занимал кресло депутата Госдумы от КПРФ. Как и Артём, Антон тоже занимался хоккеем, играл в юниорской сборной России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года.

Антон тоже считается талантливым хоккеистом. Фото © KHL

Антон пытался тогда обогнать попутную машину по встречке и врезался в автомобиль Skoda. От мощного столкновения BMW отлетел в остановку, где стояли мужчина и женщина. Оба пострадавших получили серьёзные ранения, женщину даже отправили в реанимацию. Но вместо того, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, Антон в панике пытался как можно быстрее спрятать номера со своего автомобиля. Очевидцы утверждали, что по внешним признакам парень был нетрезв.

Видео © VK / Подольский Водитель

Как выяснилось, молодой гонщик был хорошо известен гаишникам: на момент аварии у Антона было уже более 20 нарушений ПДД, связанных с превышением скорости. Следствие просило максимальное наказание. Но сына депутата отправили тогда под домашний арест, несмотря на то что следователь ходатайствовал о его заключении под стражу. Сестра арестованного Анастасия в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала о том, что её брат, мол, очень стеснительный: не курит и не пьёт, а в ДТП якобы попал случайно. Впоследствии Иванюженков возместил ущерб пострадавшим и дело было закрыто по соглашению сторон.

Экс-министр, депутат или даже криминальный авторитет?

На момент той первой аварии отец братьев-лихачей Борис Иванюженков был уже действующим депутатом Государственной думы VI созыва от КПРФ. А в 90-е у него вообще был даже министерский портфель, несмотря на сомнительное реноме "братка". Народного избранника и бывшего министра спорта некоторые СМИ активно связывали с подольской преступной группировкой. Якобы в лихие 90-е он участвовал в бандитских разборках вместе со своим товарищем Сергеем Лалакиным, известным в определённых кругах как вор в законе Лучок.

Редкое фото — Лалакин и Иванюженков вместе. Фото © VK / Исчезнувшая история

Иванюженков-старший (как и Лалакин) уже давно отошёл от прошлых дел и является учредителем нескольких фирм. Например, подольского хоккейного клуба "Витязь", одноимённой спортивной школы и общественной спортивной организации для инвалидов. Продолжает Иванюженков и свою законодательную деятельность.

Коммунист Иванюженков на сайте Госдумы. Фото © Государственная дума Федерального собрания РФ

Семейный бизнес

Иванюженков имеет 30% в компании "Дриада", которой принадлежит большой подольский ТЦ "Галерея". Свою долю он отдал в доверительное управление Елене Трофимовой — медиаменеджеру, учредителю рекламного агентства и продюсеру проектов Трансконтинентальной медиакомпании.

Согласно базе СПАРК, бизнесом также занимаются Антон и Наталья Иванюженковы, которые контролируют треть ООО "Рыночный комплекс" — компании-оператора торгового центра "Центральный" в подмосковном Подольске. Согласно СПАРК, в прошлом году "Рыночный комплекс" заработал более 166 миллионов.

Любопытно, что в совладельцах "Рыночного комплекса" состоит американская компания "МЖК Менеджмент ИНК", прописанная в штате Нью-Джерси. И она же участвует в том самом ТЦ "Дриада", доля в котором принадлежит Иванюженкову-старшему. Возможно, что не случайно его младший сын Артём, сбивший на днях велосипедиста, решил делать свою карьеру именно в США, где у депутата от КПРФ могут быть бизнес-партнёры.