Звери из подвала. Силовики не замечали в Южно-Сахалинске семью бродяг, пока они не растерзали ребёнка

Сегодня суд в Южно-Сахалинске арестовал супругов Дворниковых, обвиняемых в жестоком убийстве восьмилетней девочки. Пока на два месяца. Игорю Дворникову предъявлено обвинение по трём статьям: "Изнасилование", "Убийство" и "Насильственные действия сексуального характера". На первом же допросе он признался в содеянном. Его жена Кристина проходит по статье о похищении человека.

И пока в Южно-Сахалинске местные жители несут цветы и мягкие игрушки к ставшему стихийным мемориалом Воскресенскому собору, выясняются всё новые страшные подробности этой трагедии.

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Следствие будет работать по двум направлениям: непосредственно по самому убийству и изнасилованию ребёнка, а также устанавливать, почему такое могло произойти. В первую очередь следователи намерены выяснить, как маленький ребёнок один оказался на улице и так далеко от дома.

Сам себе ребёнок

Напомним, девочка, обидевшись на мать за то, что та запретила ей гулять на улице, в очередной раз самовольно отправилась к знакомым в соседний город Долинск. В тот роковой день на трассе девочку встретили Дворниковы, которые под предлогом помощи отвезли ребёнка в лес, где над ней надругались и задушили.

У следователей есть вопросы к матери девочки, а также к органам социального обеспечения и участковому. Местные жители говорят, что женщина хоть и старалась заниматься дочерью, но увлекалась алкоголем и больше беспокоилась об обустройстве личной жизни.

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки в разговоре с Лайфом пожелала убийцам своей дочери всего "самого ужасного и мучительного" и выразила надежду, что суд назначит им максимально строгое наказание.

— Конечно, максимально строгого наказания хотела бы, чтобы этих людей не выпустили никогда. <...> Конечно, всё, что можно пожелать самого ужасного и мучительного для этих людей, я желаю, и я этого не скрываю. Наказание, я надеюсь, будет максимально строгим, надеюсь, в скором времени эти люди окажутся в аду, — сказала Ульяна Теплякова.

Видео © LIFE SHOT

О дочери она рассказывает, что девочка была послушной и дружелюбной, любила играть в футбол, петь и снимать видео. Завтра ей должно было исполниться девять лет. Мать девочки считает, что самое тяжёлое ждёт её в понедельник, когда ребёнка будут хоронить.

Известно, что девочка уже уходила из дома, однако мать не делала выводов. Возникает вопрос: почему никто не обращал внимания на восьмилетнего ребёнка, самостоятельно ездившего из города в город? Следователи будут выяснять, знали ли участковый и органы социальной опеки об этой семье и навещали ли их.

Семья с секретом

Что касается Дворникова, то бывший сиделец последние годы бомжевал. Вместе с Кристиной обосновался в подвале одного из жилых домов, в котором ранее проживал в квартире с матерью. Съехали они лет десять назад после покупки частного дома. Но однажды дом сгорел, и Дворников очень тихо вернулся. Жили они там незаметно для других, двор узнал о том, что в подвале завелись жильцы только тогда, когда начался капитальный ремонт здания.

Судя по его странице в одной из соцсетей, он был озабочен сексом, интересовался БДСМ-практиками и в целом нетрадиционными видами отношений. Его жена всё это разделяла и закрывала глаза на пристрастия супруга. Она есть среди его подписчиков, а на своей странице публиковала совместное фото.

Кристина Дворникова младше Игоря на 17 лет, имеет двоих детей от предыдущих отношений. Однако дочь воспитывает её первый муж — она уже была лишена родительских прав на ребёнка, сын же с 2018 года находится в реабилитационном центре.

Возможно, в этом подвале уже бывали дети и другие люди, которые также могли стать жертвами супругов. Сейчас это выясняет следствие. От этой мысли в ужасе даже соседи:

— Тут сколько детей во дворе гуляет... Я как подумаю, что он мог этих детей в тот же самый подвал позвать и что там делать… — говорит бывшая соседка по площадке матери Дворникова.

Видео © LIFE SHOT

Она рассказала Лайфу, что обвиняемый тоже отец. У него дочь от первой жены, она чуть старше изнасилованной и задушенной им школьницы.

— Девочка лет десяти, может, чуть больше. У меня шок. Тут столько детей во дворе гуляют, и дети гуляют одни. Просто я подумала, что он мог этих детей в этот подвал позвать. Это страшно. Наказания заслуживает, конечно. На расправу людям отдать, — отметила она.