Девушка 19 лет ищет убийцу сестры, и теперь у неё появилась надежда благодаря TikTok

Сара Терни уже много лет пытается выяснить, что случилось с её старшей сестрой Алисой, которая бесследно исчезла в 2001 году. Она создала группу в Facebook, аккаунт в Instagram и блог Justice for Alissa. Она давала интервью СМИ и записывала подкасты, а также посетила CrimeCon — мероприятие для тех, кто интересуется нераскрытыми преступлениями. Теперь она ищет ответы с помощью видеоприложения TikTok, передаёт ELLE.

Я хотела бы привлечь молодую аудиторию, которая раньше не слышала о деле Алисы. В своих видео я стараюсь обходиться без предположений, опираясь исключительно на факты Сара Терни

Сёстры Терни. Фото © Instagram / saraheturney

В TikTok у Сары более 700 тысяч подписчиков. Почти все её ролики посвящены Алисе. В одном из них она вспоминает день, когда Алиса исчезла. Сара, которой в то время было 12 лет, обнаружила беспорядок в спальне сестры. На комоде остался сотовый телефон Алисы и записка о том, что она уехала в Калифорнию. Согласно первоначальной версии следствия, она сбежала из дома.

Алисса Терни. Фото © Instagram / saraheturney

Мама девочек умерла от рака, и они жили со своим отцом Майклом. Спустя семь лет после исчезновения Алисы полиция обнаружила в его доме тайник с самодельными взрывными устройствами и глушителями для огнестрельного оружия. В 2009 году Майкл дал интервью, в котором он обвинял правоохранителей в том, что они заминировали его дом, и отвергал предположения о своей причастности к исчезновению дочери. Спустя год Майкл признал себя виновным в незаконном владении взрывчаткой и отправился в тюрьму на семь лет.

Сёстры Терни. Фото © Instagram / saraheturney

Весной этого года Сара начала выкладывать в TikTok ролики о предполагаемой роли отца в исчезновении Алисы. Один из них набрал более трёх миллионов лайков. Он был записан 29 марта 1997 года. На видео Алиса говорит Саре, что их отец —извращенец. В другом ролике Сара включает запись разговора с отцом, сделанную через несколько месяцев после того, как он вышел из тюрьмы.

Во время нашей встречи я испытала гамму эмоций. Он отказался отвечать на мои вопросы об Алисе. Надеюсь, что обнародование этих записей заставит полицию допросить его Сара Терни

Сёстры Терни. Фото © Instagram / saraheturney

Дело Алисы до сих пор не закрыто, и Майкл — его единственный фигурант. В феврале 2019 года оно было передано окружному прокурору с просьбой предъявить отцу девочек обвинение в убийстве, но никаких решений так и не было принято. Сара надеется, что её посты в TikTok смогут сдвинуть расследование с мёртвой точки. Каждый вечер она просматривает свои социальные сети в поисках новых зацепок. Затем она изучает документы, касающиеся дела Алисы.