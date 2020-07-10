Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Владелец дома нашёл на чердаке тайное жилище, похожее на печально известные "комнаты разочарования"

Пользователи Сети объяснили автору снимков, в чём секрет его недвижимости.

440

Фото © Reddit / Mr Griff

Никогда не знаешь, что найдёшь на чердаке своего дома. Член онлайн-сообщества Reddit под ником Mr Griff решил проверить, что там, и был весьма удивлён. Оказалось, под крышей здания расположилась ещё одна жилплощадь, о существовании которой он и не подозревал. Заброшенные комнаты с кишащими в них пауками напомнили ему кадры из фильма ужасов "Техасская резня бензопилой". Mr Griff сфотографировал увиденное и поделился впечатлениями с другими пользователями, сообщает портал Messy Nessy Chic.

Фото © Reddit / Mr Griff

По словам хозяина дома, таинственное жильё когда-то представляло собой двухэтажное дощатое здание. Его владельцы жили наверху и управляли магазином на первом этаже. Позже вокруг первого этажа была возведена пристройка, превращённая в церковь, а вокруг второго — большой чердак. Возраст "внутреннего" дома неизвестен. Mr Griff недавно приобрёл здание в собственность, чтобы снова сделать его жилым.

Думаю, что строители решили не заморачиваться по поводу сноса дома и просто возвели церковь вокруг него

Mr Griff

Фото © Reddit / Mr Griff

Во время короткой прогулки по заброшенному жилищу Mr Griff обнаружил кабинет, туалет, отклеившиеся обои, нетронутые стёкла в окнах, старые вещи типа шляпы, кучу разного мусора и грязи. Для полноты картины не хватает лишь злого клоуна, внезапно выпрыгивающего из-за угла.

Фото © Reddit / Mr Griff

Интерьеры на фотографиях напоминают "комнаты разочарований" — изолированные помещения, в которых семьи содержали детей с физическими или умственными отклонениями. Как правило, они располагались на чердаке или верхнем этаже дома. Подобные методы практиковались в США и Англии вплоть до начала XX века: это был один из самых больших секретов высших слоёв общества. "Комната разочарования" упоминается в романе Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", а в 2016 году на экраны вышел одноимённый хоррор с Кейт Бекинсейл в главной роли.

Фото © Reddit / Mr Griff

Однако дом, о котором рассказал Mr Griff, скорее всего, имеет столь необычный чердак совсем по другой причине. Пользователи Reddit объяснили, что раньше существовали правила, которые позволяли снизить налоги на недвижимость в случае сохранения прежней структуры дома при его реконструкции.

Фото © Reddit / Mr Griff

Mr Griff сообщил, что он собирается отремонтировать заброшенное жильё. По его словам, в первую очередь нужно будет избавиться от плесени на стенах, а также заменить всю сантехнику и электропроводку.

Выбор редакции

Loading...