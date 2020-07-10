Владелец дома нашёл на чердаке тайное жилище, похожее на печально известные "комнаты разочарования"

Никогда не знаешь, что найдёшь на чердаке своего дома. Член онлайн-сообщества Reddit под ником Mr Griff решил проверить, что там, и был весьма удивлён. Оказалось, под крышей здания расположилась ещё одна жилплощадь, о существовании которой он и не подозревал. Заброшенные комнаты с кишащими в них пауками напомнили ему кадры из фильма ужасов "Техасская резня бензопилой". Mr Griff сфотографировал увиденное и поделился впечатлениями с другими пользователями, сообщает портал Messy Nessy Chic.

Фото © Reddit / Mr Griff

По словам хозяина дома, таинственное жильё когда-то представляло собой двухэтажное дощатое здание. Его владельцы жили наверху и управляли магазином на первом этаже. Позже вокруг первого этажа была возведена пристройка, превращённая в церковь, а вокруг второго — большой чердак. Возраст "внутреннего" дома неизвестен. Mr Griff недавно приобрёл здание в собственность, чтобы снова сделать его жилым.

Думаю, что строители решили не заморачиваться по поводу сноса дома и просто возвели церковь вокруг него Mr Griff

Фото © Reddit / Mr Griff

Во время короткой прогулки по заброшенному жилищу Mr Griff обнаружил кабинет, туалет, отклеившиеся обои, нетронутые стёкла в окнах, старые вещи типа шляпы, кучу разного мусора и грязи. Для полноты картины не хватает лишь злого клоуна, внезапно выпрыгивающего из-за угла.

Фото © Reddit / Mr Griff

Интерьеры на фотографиях напоминают "комнаты разочарований" — изолированные помещения, в которых семьи содержали детей с физическими или умственными отклонениями. Как правило, они располагались на чердаке или верхнем этаже дома. Подобные методы практиковались в США и Англии вплоть до начала XX века: это был один из самых больших секретов высших слоёв общества. "Комната разочарования" упоминается в романе Шарлотты Бронте "Джейн Эйр", а в 2016 году на экраны вышел одноимённый хоррор с Кейт Бекинсейл в главной роли.

Фото © Reddit / Mr Griff

Однако дом, о котором рассказал Mr Griff, скорее всего, имеет столь необычный чердак совсем по другой причине. Пользователи Reddit объяснили, что раньше существовали правила, которые позволяли снизить налоги на недвижимость в случае сохранения прежней структуры дома при его реконструкции.

Фото © Reddit / Mr Griff